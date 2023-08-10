Воздушная тревога по всей стране: угроза удара ракетами
10 августа 2023 04:04
обновлено: 04:13
Ракета взлетает в воздушное пространство. Фото: google.com
В Украине ночью 10 августа масштабная воздушная тревога. По данным Воздушных сил, взлетел российский МиГ-31К, носитель ракет "Кинжал".
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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