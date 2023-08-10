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Воздушная тревога по всей стране: угроза удара ракетами

10 августа 2023 04:04
обновлено: 04:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога по всей стране: угроза удара ракетами
Ракета взлетает в воздушное пространство. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине ночью 10 августа масштабная воздушная тревога. По данным Воздушных сил, взлетел российский МиГ-31К, носитель ракет "Кинжал".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 04:05. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной является взлет истребителя МиГ-31К, носитель ракет "Кинжал".

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:09. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности удара ракетами из российских бомбардировщиков.

Истребитель МиГ-31К. Фото: t.me/eRadarrua (https://t.me/eRadarrua)

Обновлено 04:11. Отбой воздушной тревоги по областям. Опасность остается в ряде западных областей, вероятно, из-за угрозы атаки БпЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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