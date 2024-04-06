Повітряна тривога поширилась — загроза балістики

Запуск ракети в нічне небо. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз 6 квітня продовжується з вечора 5 квітня. На противагу загрозі "шахедів" у низці областей, українців попередили про небезпеку застосування балістики в Сумській області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 6 квітня

Українські військові інформують про загрозу застосування балістичного озброєння в Сумській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також бійці попереджають про безпілотники на сході Полтавської області, які летять у північно-західному напрямку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога охопила нові області, зокрема Сумську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:05. Захисники подали актуальну інформацію щодо руху ударних БпЛА:

з Херсонської на Дніпропетровську область тримають курс на Дніпро;

з Херсонської на Миколаївську північно-західним курсом;

в Полтавській області перебувають поблизу Миргорода.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:36. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про безпілотники в багатьох областях. Таким чином для низки регіонів є загроза ударних БпЛА, серед яких області:

Миколаївська,

Херсонська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Харківська,

Полтавська,

Черкаська,

Кіровоградська.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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