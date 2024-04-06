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Повітряна тривога поширилась — загроза балістики

6 квітня 2024 00:44
оновлено: 01:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога поширилась — загроза балістики
Запуск ракети в нічне небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 6 квітня продовжується з вечора 5 квітня. На противагу загрозі "шахедів" у низці областей, українців попередили про небезпеку застосування балістики в Сумській області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 6 квітня

Українські військові інформують про загрозу застосування балістичного озброєння в Сумській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також бійці попереджають про безпілотники на сході Полтавської області, які летять у північно-західному напрямку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога охопила нові області, зокрема Сумську.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 6 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:05. Захисники подали актуальну інформацію щодо руху ударних БпЛА:

  • з Херсонської на Дніпропетровську область тримають курс на Дніпро;
  • з Херсонської на Миколаївську північно-західним курсом;
  • в Полтавській області перебувають поблизу Миргорода.
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:36. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про безпілотники в багатьох областях. Таким чином для низки регіонів є загроза ударних БпЛА, серед яких області:

  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Харківська,
  • Полтавська,
  • Черкаська,
  • Кіровоградська.
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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