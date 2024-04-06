Повітряна тривога поширилась — загроза балістики
Повітряна тривога в Україні зараз 6 квітня продовжується з вечора 5 квітня. На противагу загрозі "шахедів" у низці областей, українців попередили про небезпеку застосування балістики в Сумській області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
Повітряна тривога зараз 6 квітня
Українські військові інформують про загрозу застосування балістичного озброєння в Сумській області.
Також бійці попереджають про безпілотники на сході Полтавської області, які летять у північно-західному напрямку.
Тим часом повітряна тривога охопила нові області, зокрема Сумську.
Оновлено 01:05. Захисники подали актуальну інформацію щодо руху ударних БпЛА:
- з Херсонської на Дніпропетровську область тримають курс на Дніпро;
- з Херсонської на Миколаївську північно-західним курсом;
- в Полтавській області перебувають поблизу Миргорода.
Оновлено 01:36. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про безпілотники в багатьох областях. Таким чином для низки регіонів є загроза ударних БпЛА, серед яких області:
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Харківська,
- Полтавська,
- Черкаська,
- Кіровоградська.
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