Воздушная тревога распространилась – угроза баллистики
6 апреля 2024 00:44
обновлено: 01:06
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: REUTERS
Воздушная тревога в Украине сейчас 6 апреля продолжается вечером 5 апреля. В противовес угрозе "шахедов" в ряде областей украинцев предупредили об опасности применения баллистики в Сумской области.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
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Украинские военные информируют об угрозе применения баллистического вооружения в Сумской области.
Также бойцы предупреждают о беспилотниках на востоке Полтавской области, летящих в северо-западном направлении.
Тем временем воздушная тревога охватила новые области, в том числе Сумскую.
Обновлено 01:05. Защитники предоставили актуальную информацию о движении ударных БПЛА:
- с Херсонской на Днепропетровскую область держат курс на Днепр;
- с Херсонской на Николаевскую северо-западным курсом;
- в Полтавской области находятся вблизи Миргорода.
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