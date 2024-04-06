Воздушная тревога распространилась – угроза баллистики

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине сейчас 6 апреля продолжается вечером 5 апреля. В противовес угрозе "шахедов" в ряде областей украинцев предупредили об опасности применения баллистики в Сумской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 6 апреля

Украинские военные информируют об угрозе применения баллистического вооружения в Сумской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также бойцы предупреждают о беспилотниках на востоке Полтавской области, летящих в северо-западном направлении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем воздушная тревога охватила новые области, в том числе Сумскую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:05. Защитники предоставили актуальную информацию о движении ударных БПЛА:

с Херсонской на Днепропетровскую область держат курс на Днепр;

с Херсонской на Николаевскую северо-западным курсом;

в Полтавской области находятся вблизи Миргорода.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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