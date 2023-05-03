Вночі Україною ширилися повітряні тривоги: у Києві та на Черкащині чули вибухи

Запуск ракети. Фото: УНІАН

Сьогодні вночі, 3 травня, повітряна тривога поширилася низкою областей України. У деяких районах місцеві жителі чули вибухи.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Що відомо

Станом на 02:00 повітряні тривоги лунають в Кіровоградській та Черкаській областях.

Повідомляють про роботу ППО на Київщині.

МВС України закликає не видавати місце розташування ППО.

02:15 — повідомляється про потужні вибухи в Києві.

03:39 — вибухи на Черкащині.

04:19 — пішли відбої по областях.

Нагадаємо, що у США заявили, що знають, коли саме розпочнеться український контрнаступ. За їхніми даними, Україна готує наступ у наступні тижні.