Вночі Україною ширилися повітряні тривоги: у Києві та на Черкащині чули вибухи
Сьогодні вночі, 3 травня, повітряна тривога поширилася низкою областей України. У деяких районах місцеві жителі чули вибухи.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Що відомо
Станом на 02:00 повітряні тривоги лунають в Кіровоградській та Черкаській областях.
Повідомляють про роботу ППО на Київщині.
МВС України закликає не видавати місце розташування ППО.
02:15 — повідомляється про потужні вибухи в Києві.
03:39 — вибухи на Черкащині.
04:19 — пішли відбої по областях.
Нагадаємо, що у США заявили, що знають, коли саме розпочнеться український контрнаступ. За їхніми даними, Україна готує наступ у наступні тижні.