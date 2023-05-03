Ночью по Украине ширились воздушные тревоги: в Киеве и Черкасской области слышали взрывы
Сегодня ночью, 3 мая, воздушная тревога распространилась по ряду областей Украины. В некоторых районах местные жители слышали взрывы.
Об этом сообщают местные СМИ.
Что известно
По состоянию на 02:00 воздушные тревоги раздаются в Кировоградской и Черкасской областях.
Сообщается о работе ПВО в Киевской области.
МВД Украины призывает не выдавать местонахождение ПВО.
02:15 — сообщается о мощных взрывах в Киеве.
03:39 — взрывы в Черкасской области.
04:19 — последовали отбои по областям.
Напомним, что в США заявили, что знают, когда именно начнется украинское контрнаступление. По их данным, Украина готовит наступление в следующие недели.