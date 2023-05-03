Ночью по Украине ширились воздушные тревоги: в Киеве и Черкасской области слышали взрывы

Запуск ракеты. Фото: УНИАН

Сегодня ночью, 3 мая, воздушная тревога распространилась по ряду областей Украины. В некоторых районах местные жители слышали взрывы.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Что известно

По состоянию на 02:00 воздушные тревоги раздаются в Кировоградской и Черкасской областях.

Сообщается о работе ПВО в Киевской области.

МВД Украины призывает не выдавать местонахождение ПВО.

02:15 — сообщается о мощных взрывах в Киеве.

03:39 — взрывы в Черкасской области.

04:19 — последовали отбои по областям.

Напомним, что в США заявили, что знают, когда именно начнется украинское контрнаступление. По их данным, Украина готовит наступление в следующие недели.