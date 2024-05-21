Повітряна тривога вночі 21 травня, зазроза ударів дронами

Повітряна тривога продовжується — ударні безпілотники насуваються на Запоріжжя
В Україні продовжується повітряна тривога. У небезпеці — деякі східні, центральні, а також південні регіони країни.
Про це повідомяє Карта повітряних тривог в Україні.
Повітряна тривога в Україні 21 травня
За даними військових Повітряних сил ЗСУ, досі спостерігається рух російських дронів в Одеській та Кіровоградській областях.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про загрозу ударних безпілотників у регіоні.
Нагадаємо, вночі 21 травня ворожі безпілотники атакували Харків. Про два вибухи у місті повідомив мер Ігор Терехов. За попередньою інформацією, постраждали четверо жителів міста.
Напередодні російські БпЛА намагались обстріляти Львівську область. Сил протиповітряної оборони відбили атаку.
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