Повітряна тривога вночі 21 травня, зазроза ударів дронами

Росія атакує Україну "шахедами". Фото ілюстративне: hromadske.ua

В Україні продовжується повітряна тривога. У небезпеці — деякі східні, центральні, а також південні регіони країни.

Про це повідомяє Карта повітряних тривог в Україні.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 21 травня

За даними військових Повітряних сил ЗСУ, досі спостерігається рух російських дронів в Одеській та Кіровоградській областях.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про загрозу ударних безпілотників у регіоні.

Скриншот Telegram/Іван Федоров/Запорізька обл

Нагадаємо, вночі 21 травня ворожі безпілотники атакували Харків. Про два вибухи у місті повідомив мер Ігор Терехов. За попередньою інформацією, постраждали четверо жителів міста.

Напередодні російські БпЛА намагались обстріляти Львівську область. Сил протиповітряної оборони відбили атаку.