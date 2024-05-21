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Повітряна тривога продовжується — ударні безпілотники насуваються на Запоріжжя

21 травня 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога вночі 21 травня, зазроза ударів дронами
Росія атакує Україну "шахедами". Фото ілюстративне: hromadske.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В Україні продовжується повітряна тривога. У небезпеці — деякі східні, центральні, а також південні регіони країни. 

Про це повідомяє Карта повітряних тривог в Україні.

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Повітряна тривога в Україні 21 травня 

За даними військових Повітряних сил ЗСУ, досі спостерігається рух російських дронів в Одеській та Кіровоградській областях. 

Повітряна тривога в Україні вночі 21 травня
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про загрозу ударних безпілотників у регіоні.

Повітряна тривога в Україні 21 травня
Скриншот Telegram/Іван Федоров/Запорізька обл

Нагадаємо, вночі 21 травня ворожі безпілотники атакували Харків. Про два вибухи у місті повідомив мер Ігор Терехов. За попередньою інформацією, постраждали четверо жителів міста. 

Напередодні російські БпЛА намагались обстріляти Львівську область. Сил протиповітряної оборони відбили атаку. 

війна
вибух
Запорізька область
обстріли
повітряна тривога

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