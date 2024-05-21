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Воздушная тревога продолжается — ударные беспилотники летят в сторону Запорожья

21 мая 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Воздушная тревога ночью 21 мая, зависть ударов дронами
Россия атакует Украину "шахедами". Фото иллюстративное: hromadske.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Украине продолжается воздушная тревога. В опасности некоторые восточные, центральные, а также южные регионы страны.

Об этом сообщает Карта воздушных тревог в Украине.

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Воздушная тревога в Украине 21 мая

По данным военных Воздушных сил ВСУ, до сих пор наблюдается движение российских дронов в Одесской и Кировоградской областях.

Воздушная тревога в Украине ночью 21 мая
Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил об угрозе ударных беспилотников в регионе.

Воздушная тревога в Украине 21 мая
Скриншот Telegram/Иван Федоров/Запорожская обл.

Напомним, ночью 21 мая вражеские беспилотники атаковали Харьков. О двух взрывах в городе сообщил мэр Игорь Терехов. По предварительной информации, пострадали четверо жителей города.

Накануне российские БпЛА пытались обстрелять Львовскую область. Силы противовоздушной обороны отразили атаку.

война
взрыв
Запорожская область
обстрелы
воздушная тревога

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