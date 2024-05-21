Воздушная тревога ночью 21 мая, зависть ударов дронами

Воздушная тревога продолжается — ударные беспилотники летят в сторону Запорожья
В Украине продолжается воздушная тревога. В опасности некоторые восточные, центральные, а также южные регионы страны.
Об этом сообщает Карта воздушных тревог в Украине.
Воздушная тревога в Украине 21 мая
По данным военных Воздушных сил ВСУ, до сих пор наблюдается движение российских дронов в Одесской и Кировоградской областях.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил об угрозе ударных беспилотников в регионе.
Напомним, ночью 21 мая вражеские беспилотники атаковали Харьков. О двух взрывах в городе сообщил мэр Игорь Терехов. По предварительной информации, пострадали четверо жителей города.
Накануне российские БпЛА пытались обстрелять Львовскую область. Силы противовоздушной обороны отразили атаку.
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