Повітряна тривога продовжується зараз 3 листопада — де досі нишпорять БпЛА

"Шахед" летить над областями. Фото: Twitter

Повітряна тривога в Україні зараз, 3 листопада, триває близько 4-х годин. Досі "червоніють" Житомирська, Львівська, Тернопільська, Черкаська та інші області, в яких попереджають про загрозу "шахедів". Тривога почала ширитися ще ввечері 2 листопада о 23:00.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Повітряна тривога продовжується зараз 3 листопада

Оновлено 02:44. За інформацією українських військових, "шахеди" досі в повітряному просторі Хмельницької області. Також залишається загроза для Рівненської та Тернопільської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога зосередилася на західних, а також Миколаївській та Херсонській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:47. "Николаевский Ванек" повідомляє, що ще лишилося дві групи ворожих безпілотників. За його словами, одна з Хмельницької області прямує до Тернопільської, а інші — через Вінницьку область до Хмельницької.

Таким чином під загрозою Хмельницька, Вінницька та Тернопільска області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 02:57. "Шахеди з Вінниччини заходять у повітряний простір Хмельниччини", — зазначають Повітряні сили.

Тернопільською областю БпЛА прямують на захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:00. "Ванек" попереджає про рух БпЛА в бік Львівської області через Тернопільську.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 03:05. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляє про повторну загрозу безпілотників в області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького

Оновлено 03:07. "Ванек" пише, що може бути гучно у Львівській області, натякаючи на роботу ППО. Також ще одна група БпЛА летить в напрямку Тернопільської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 03:19. "Ванек" повідомляє про рух БпЛА курсом на Львів.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 03:31. "Львівщина — загроза ударних БпЛА! Залишайтеся в укриттях!" — пишуть Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Новина доповнюється...