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Воздушная тревога продолжается - в каких областях до сих пор шарят "шахеды"

3 ноября 2023 02:42
обновлено: 03:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога продолжается сейчас 3 ноября — где до сих пор шарят БпЛА
"Шахед" летит над областями. Фото: Twitter
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 3 ноября, длится около 4 часов. До сих пор "краснеют" Житомирская, Львовская, Тернопольская, Черкасская и другие области, где предупреждают об угрозе "шахедов". Тревога начала распространяться еще вечером 2 ноября в 23:00.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога продолжается сейчас 3 ноября

Обновлено 02:44. По информации украинских военных, "шахеды" до сих пор находятся в воздушном пространстве Хмельницкой области. Также остается угроза Ровенской и Тернопольской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога сосредоточилась на западных, а также в Николаевской и Херсонской областях.

Воздушная тревога в Украине сегодня, 3 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:47. "Николаевский Ванек" сообщает, что еще осталось две группы вражеских беспилотников. По его словам, одна из Хмельницкой области направляется в Тернопольскую, а другие через Винницкую область в Хмельницкую.

Таким образом, под угрозой Хмельницкая, Винницкая и Тернопольская области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 02:57. "Шахеды из Винницкой области заходят в воздушное пространство Хмельнитчины" , - отмечают Воздушные силы.

Тернопольской областью БпЛА следует на запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Воздушная тревога в Украине сегодня, 3 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:00. "Ванек" предупреждает о движении БПЛА в сторону Львовской области через Тернопольскую.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 03:05. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщает о повторной угрозе беспилотников в области.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого
Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Обновлено 03:07. "Ванек" пишет, что может быть громко во Львовской области, намекая на работу ПВО. Еще одна группа БпЛА летит в направлении Тернопольской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Новость дополняется...

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