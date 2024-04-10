Повітряна тривога прокотилася низкою областей — хто в небезпеці
10 квітня 2024 00:31
оновлено: 00:40
Запуск ракети пізно ввечері. Фото: Міноборони України
Повітряна тривога в Україні зараз 10 квітня охопила низку східних областей. Про небезпеку попереджають Дніпропетровську, Донецьку та Запорізьку.
Про це свідчить мапа повітряних тривог.
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Так, південно-східними областями України шириться повітряна тривога. Ймовірно загрозу оголосили через активність ворожої тактичної авіації на сході, про що попереджали Повітряні сили ще о 22:27 ввечері 9 квітня.
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