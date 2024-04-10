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Повітряна тривога прокотилася низкою областей — хто в небезпеці

10 квітня 2024 00:31
оновлено: 00:40
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога прокотилася низкою областей — хто в небезпеці
Запуск ракети пізно ввечері. Фото: Міноборони України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 10 квітня охопила низку східних областей. Про небезпеку попереджають Дніпропетровську, Донецьку та Запорізьку. 

Про це свідчить мапа повітряних тривог.

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Так, південно-східними областями України шириться повітряна тривога. Ймовірно загрозу оголосили через активність ворожої тактичної авіації на сході, про що попереджали Повітряні сили ще о 22:27 ввечері 9 квітня.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 10 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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