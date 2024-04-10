Воздушная тревога прокатилась по ряду областей — кто в опасности
10 апреля 2024 00:31
обновлено: 00:40
Запуск ракеты поздно вечером. Фото: Минобороны Украины
Воздушная тревога в Украине сейчас 10 апреля охватила ряд восточных областей. Об опасности предупреждают Днепропетровскую, Донецкую и Запорожскую.
Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.
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Да, юго-восточными областями Украины распространяется воздушная тревога. Вероятно, угрозу объявили из-за активности вражеской тактической авиации на востоке, о чем предупреждали Воздушные силы еще в 22:27 вечером 9 апреля.
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