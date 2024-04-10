Воздушная тревога прокатилась по ряду областей — кто в опасности

Запуск ракеты поздно вечером. Фото: Минобороны Украины

Воздушная тревога в Украине сейчас 10 апреля охватила ряд восточных областей. Об опасности предупреждают Днепропетровскую, Донецкую и Запорожскую.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.

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Воздушная тревога сейчас 10 апреля

Да, юго-восточными областями Украины распространяется воздушная тревога. Вероятно, угрозу объявили из-за активности вражеской тактической авиации на востоке, о чем предупреждали Воздушные силы еще в 22:27 вечером 9 апреля.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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