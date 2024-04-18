Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Повітряна тривога шириться країною — які області "почервоніли" arrow

Повітряна тривога шириться країною — які області "почервоніли"

18 квітня 2024 02:19
оновлено: 02:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога шириться країною — які області "почервоніли"
Запуск ракети по ворожих цілях. Ілюстративне фото: Міноборони України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 18 квітня охопила низку південних, східних та північних областей. Над "червоними" областями зафіксували рух ударних безпілотників, а також групу БпЛА із тимчасово окупованого Криму до Одеської області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога зараз 18 квітня

За даними військових, в напрямку Одеси летять ударні дрони ворога з анексованого Криму. Також група "шахедів" летить із Херсонської області в бік Кривого Рогу Дніпропетровської області. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 18 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:27. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про БпЛА курсом на Старокостянтинів Хмельницької області, Очаків — Миколаївської та дрон в Криворізькому районі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 02:40. Повітряні сили попереджають про чергову групу БпЛА з Херсонської області в напрямку північного заходу, а також про загрозу балістики з північного сходу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 18 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість