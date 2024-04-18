Повітряна тривога шириться країною — які області "почервоніли"

Запуск ракети по ворожих цілях. Ілюстративне фото: Міноборони України

Повітряна тривога в Україні зараз 18 квітня охопила низку південних, східних та північних областей. Над "червоними" областями зафіксували рух ударних безпілотників, а також групу БпЛА із тимчасово окупованого Криму до Одеської області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 18 квітня

За даними військових, в напрямку Одеси летять ударні дрони ворога з анексованого Криму. Також група "шахедів" летить із Херсонської області в бік Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:27. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про БпЛА курсом на Старокостянтинів Хмельницької області, Очаків — Миколаївської та дрон в Криворізькому районі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 02:40. Повітряні сили попереджають про чергову групу БпЛА з Херсонської області в напрямку північного заходу, а також про загрозу балістики з північного сходу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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