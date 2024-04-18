Повітряна тривога шириться країною — які області "почервоніли"
Повітряна тривога в Україні зараз 18 квітня охопила низку південних, східних та північних областей. Над "червоними" областями зафіксували рух ударних безпілотників, а також групу БпЛА із тимчасово окупованого Криму до Одеської області.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога зараз 18 квітня
За даними військових, в напрямку Одеси летять ударні дрони ворога з анексованого Криму. Також група "шахедів" летить із Херсонської області в бік Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Оновлено 02:27. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про БпЛА курсом на Старокостянтинів Хмельницької області, Очаків — Миколаївської та дрон в Криворізькому районі.
Оновлено 02:40. Повітряні сили попереджають про чергову групу БпЛА з Херсонської області в напрямку північного заходу, а також про загрозу балістики з північного сходу.
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