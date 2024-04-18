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Воздушная тревога распространяется по стране - какие области "покраснели"

18 апреля 2024 02:19
обновлено: 02:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога распространяется по стране - какие области "покраснели"
Запуск ракеты по враждебным целям. Иллюстративное фото: Минобороны Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 18 апреля охватила ряд южных, восточных и северных областей. Над "красными" областями зафиксировали движение ударных беспилотников, а также группу БПЛА из временно оккупированного Крыма в Одесскую область.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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По данным военных, в направлении Одессы летят ударные дроны врага из аннексированного Крыма. Также группа "шахедов" летит из Херсонской области в сторону Кривого Рога Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 18 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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