Повітряна тривога ввечері 1 червня — небезпека "шахедів"

Безпілотник летить над областями. Фото: АРМІЯ INFORM

Повітряна тривога в Україні зараз, 1 червня, охопила низку південних та східних областей. Є загроза ударних безпілотників, які виявили в Одеській та Херсонській областях, рухаються в напрямку північного заходу.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

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За даними українських військових, "шахеди" виявили в таких місцях:

в Одеській області — у північно-західному напрямку;

у Херсонській області — курсом на Криворізький район Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Наразі повітряна тривога в Україні охопила області:

Одеську,

Миколаївську,

Херсонську,

Дніпропетровську,

Харківську,

Донецьку,

Запорізьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:22. Повітряні сили оновили інформацію щодо руху ударних БпЛА:

З Одеської в бік Вінницької області;

з Кіровоградської в бік північного заходу;

з Херсонської в бік Миколаївської;

з акваторії Чорного моря в бік Миколаївської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Оновлено 00:42. Бійці попереджають про рух безпілотників в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області та пуски КАБ у Харківській.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Повітряна тривога змістилась в бік центральних областей.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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