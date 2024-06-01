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Повітряна тривога шириться країною — над областями розлітались "шахеди"

1 червня 2024 23:43
оновлено: 00:44
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога ввечері 1 червня — небезпека "шахедів"
Безпілотник летить над областями. Фото: АРМІЯ INFORM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 1 червня, охопила низку південних та східних областей. Є загроза ударних безпілотників, які виявили в Одеській та Херсонській областях, рухаються в напрямку північного заходу. 

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

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Повітряна тривога ввечері 1 червня

За даними українських військових, "шахеди" виявили в таких місцях:

  • в Одеській області — у північно-західному напрямку;
  • у Херсонській області — курсом на Криворізький район Дніпропетровської області.
Повітряна тривога ввечері 1 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Наразі повітряна тривога в Україні охопила області:

  • Одеську,
  • Миколаївську,
  • Херсонську,
  • Дніпропетровську,
  • Харківську,
  • Донецьку,
  • Запорізьку.
Мапа повітряної тривоги в Україні ввечері 1 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:22. Повітряні сили оновили інформацію щодо руху ударних БпЛА:

  • З Одеської в бік Вінницької області;
  • з Кіровоградської в бік північного заходу;
  • з Херсонської в бік Миколаївської;
  • з акваторії Чорного моря в бік Миколаївської області.
Повітряна тривога ввечері 1 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Оновлено 00:42. Бійці попереджають про рух безпілотників в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області та пуски КАБ у Харківській.

Повітряна тривога ввечері 1 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Повітряна тривога змістилась в бік центральних областей.

Мапа повітряної тривоги в Україні в ніч проти 2 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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