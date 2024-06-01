Повітряна тривога ввечері 1 червня — небезпека "шахедів"

Повітряна тривога шириться країною — над областями розлітались "шахеди"
Повітряна тривога в Україні зараз, 1 червня, охопила низку південних та східних областей. Є загроза ударних безпілотників, які виявили в Одеській та Херсонській областях, рухаються в напрямку північного заходу.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.
Повітряна тривога ввечері 1 червня
За даними українських військових, "шахеди" виявили в таких місцях:
- в Одеській області — у північно-західному напрямку;
- у Херсонській області — курсом на Криворізький район Дніпропетровської області.
Наразі повітряна тривога в Україні охопила області:
- Одеську,
- Миколаївську,
- Херсонську,
- Дніпропетровську,
- Харківську,
- Донецьку,
- Запорізьку.
Оновлено 00:22. Повітряні сили оновили інформацію щодо руху ударних БпЛА:
- З Одеської в бік Вінницької області;
- з Кіровоградської в бік північного заходу;
- з Херсонської в бік Миколаївської;
- з акваторії Чорного моря в бік Миколаївської області.
Оновлено 00:42. Бійці попереджають про рух безпілотників в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області та пуски КАБ у Харківській.
Повітряна тривога змістилась в бік центральних областей.
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