Воздушная тревога вечером 1 июня — опасность "шахедов"

Воздушная тревога распространяется по стране — над областями разлетались "шахеды"
Воздушная тревога в Украине сейчас, 1 июня, охватила ряд южных и восточных областей. Есть угроза ударных беспилотников, которые обнаружили в Одесской и Херсонской областях, двигающихся в направлении северо-запада.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога вечером 1 июня
По данным украинских военных, "шахеды" обнаружили в следующих местах:
- в Одесской области — в северо-западном направлении;
- в Херсонской области — курсом на Криворожский район Днепропетровской области.
В настоящее время воздушная тревога в Украине охватила области:
- Одесскую,
- Николаевскую,
- Херсонскую,
- Днепропетровске,
- Харьковскую,
- Донецкую,
- Запорожскую.
Обновлено 00:22. Воздушные силы обновили информацию о движении ударных БпЛА:
- из Одесской в сторону Винницкой области;
- из Кировоградской в сторону северо-запада;
- из Херсонской в сторону Николаевской;
- из акватории Черного моря в сторону Николаевской области.
Обновлено 00:42. Бойцы предупреждают о движении беспилотников в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области и пусках КАБ в Харьковской области.
Воздушная тревога сместилась в сторону центральных областей.
Напомним, что в Харьковской областной прокуратуре показали последствия удара по Балаклее. На месте попадания полностью разрушены частные жилые дома и пожарище.
Также появились спутниковые снимки Волчанска, свидетельствующие о значительных поражениях строительного фонда города, северная часть которого фактически "стерта" вражеской артиллерией.
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