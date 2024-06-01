Воздушная тревога вечером 1 июня — опасность "шахедов"

Беспилотник летит над областями. Фото: АРМИЯ INFORM

Воздушная тревога в Украине сейчас, 1 июня, охватила ряд южных и восточных областей. Есть угроза ударных беспилотников, которые обнаружили в Одесской и Херсонской областях, двигающихся в направлении северо-запада.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога вечером 1 июня

По данным украинских военных, "шахеды" обнаружили в следующих местах:

в Одесской области — в северо-западном направлении;

в Херсонской области — курсом на Криворожский район Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

В настоящее время воздушная тревога в Украине охватила области:

Одесскую,

Николаевскую,

Херсонскую,

Днепропетровске,

Харьковскую,

Донецкую,

Запорожскую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:22. Воздушные силы обновили информацию о движении ударных БпЛА:

из Одесской в сторону Винницкой области;

из Кировоградской в сторону северо-запада;

из Херсонской в сторону Николаевской;

из акватории Черного моря в сторону Николаевской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Обновлено 00:42. Бойцы предупреждают о движении беспилотников в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области и пусках КАБ в Харьковской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Воздушная тревога сместилась в сторону центральных областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Харьковской областной прокуратуре показали последствия удара по Балаклее. На месте попадания полностью разрушены частные жилые дома и пожарище.

Также появились спутниковые снимки Волчанска, свидетельствующие о значительных поражениях строительного фонда города, северная часть которого фактически "стерта" вражеской артиллерией.