Загроза дронів і ракет: Україною шириться повітряна тривога
Україною почала ширитись повітряна тривога.
Нараз повітряна тривога оголошена в таких областях:
- Кіровоградська область,
- Київська область,
- Сумська область.
Також повідомляється, що оголошена повітряна тривога у Києві.
Моніторингові канали повідомляють, що є загроза атаки безпілотників.
00:44:
Повітряна тривога в Полтавській області!
00:45:
Повітряна тривога в Черкаській області!
00:57:
Повітряна тривога в Житомирській області!
В Офісі Президента України просять перебувати усім в укриттях та не знімати роботу ППО.
01:17:
Повітряна тривога в Харківській області!
01:18:
Повітряна тривога в Дніпропетровській області!
01:20:
Повітряна тривога:
- в Одеській області,
- в Запорізькій області.
01:46:
Повідомляється про вибух в Одесі.
Нагадаємо, минулої ночі ворог вкотре атакував столицю. Це була чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Повітряна тривога лунала понад 5 годин.
Як зазначають представники місцевої влади, це була найбільша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме — баражуючими боєприпасами "Shahed".