Загроза дронів і ракет: Україною шириться повітряна тривога

Повітряна тривога на Київщині. Фото: REUTERS

Україною почала ширитись повітряна тривога.

Нараз повітряна тривога оголошена в таких областях:

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Кіровоградська область,

Київська область,

Сумська область.

Також повідомляється, що оголошена повітряна тривога у Києві.

Моніторингові канали повідомляють, що є загроза атаки безпілотників.

00:44:

Повітряна тривога в Полтавській області!

00:45:

Повітряна тривога в Черкаській області!

00:57:

Повітряна тривога в Житомирській області!

В Офісі Президента України просять перебувати усім в укриттях та не знімати роботу ППО.

01:17:

Повітряна тривога в Харківській області!

01:18:

Повітряна тривога в Дніпропетровській області!

01:20:

Повітряна тривога:

в Одеській області,

в Запорізькій області.

01:46:

Повідомляється про вибух в Одесі.

Нагадаємо, минулої ночі ворог вкотре атакував столицю. Це була чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Повітряна тривога лунала понад 5 годин.

Як зазначають представники місцевої влади, це була найбільша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме — баражуючими боєприпасами "Shahed".