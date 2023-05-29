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Загроза дронів і ракет: Україною шириться повітряна тривога

29 травня 2023 01:13
оновлено: 01:49
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Лариса Голуб
Редактор
Загроза дронів і ракет: Україною шириться повітряна тривога
Повітряна тривога на Київщині. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Україною почала ширитись повітряна тривога. 

Нараз повітряна тривога оголошена в таких областях:

Читайте також:
  • Кіровоградська область,
  • Київська область,
  • Сумська область.

Також повідомляється, що оголошена повітряна тривога у Києві. 

Моніторингові канали повідомляють, що є загроза атаки безпілотників.

00:44:

Повітряна тривога в Полтавській області!

00:45:

Повітряна тривога в Черкаській області!

00:57:

Повітряна тривога в Житомирській області!

В Офісі Президента України просять перебувати усім в укриттях та не знімати роботу ППО.

01:17:

Повітряна тривога в Харківській області!

01:18:

Повітряна тривога в Дніпропетровській області!

01:20:

Повітряна тривога:

  • в Одеській області,
  • в Запорізькій області.

01:46:

Повідомляється про вибух в Одесі.

 

Нагадаємо, минулої ночі ворог вкотре атакував столицю. Це була чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Повітряна тривога лунала понад 5 годин.

Як зазначають представники місцевої влади, це була  найбільша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме — баражуючими боєприпасами "Shahed".

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