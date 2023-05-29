Угроза дронов и ракет: по Украине распространяется воздушная тревога
Украиной начала распространяться воздушная тревога.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Кировоградская область,
- Киевская область,
- Сумская область.
Также сообщается, что объявлена воздушная тревога в Киеве.
Мониторинговые каналы сообщают, что есть угроза атаки беспилотников.
00:44:
Воздушная тревога в Полтавской области!
00:45:
Воздушная тревога в Черкасской области!
00:57:
Воздушная тревога в Житомирской области!
В Офисе Президента Украины просят находиться всем в укрытиях и не снимать ПВО.
01:17:
Воздушная тревога в Харьковской области!
01:18:
Воздушная тревога в Днепропетровской области!
01:20:
Воздушная тревога:
- в Одесской области,
- в Запорожской области.
Напомним, минувшей ночью враг в очередной раз атаковал столицу. Это была четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Воздушная тревога звучала более 5 часов.
Как отмечают представители местных властей, это была самая большая с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно — баражирующими боеприпасами "Shahed".