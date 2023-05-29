Угроза дронов и ракет: по Украине распространяется воздушная тревога

Воздушная тревога Киевской области. Фото: REUTERS

Украиной начала распространяться воздушная тревога.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Читайте также:

Кировоградская область,

Киевская область,

Сумская область.

Также сообщается, что объявлена воздушная тревога в Киеве.

Мониторинговые каналы сообщают, что есть угроза атаки беспилотников.

00:44:

Воздушная тревога в Полтавской области!

00:45:

Воздушная тревога в Черкасской области!

00:57:

Воздушная тревога в Житомирской области!

В Офисе Президента Украины просят находиться всем в укрытиях и не снимать ПВО.

01:17:

Воздушная тревога в Харьковской области!

01:18:

Воздушная тревога в Днепропетровской области!

01:20:

Воздушная тревога:

в Одесской области,

в Запорожской области.

Напомним, минувшей ночью враг в очередной раз атаковал столицу. Это была четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Воздушная тревога звучала более 5 часов.

Как отмечают представители местных властей, это была самая большая с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно — баражирующими боеприпасами "Shahed".