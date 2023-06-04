Повітряна тривога шириться Україною

Гучномовці повідомляють про повітряну тривогу. Фото: google.com

Україною знову шириться повітряна тривога. Наразі "червоніє" низка областей.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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06:50. Повітряна тривога в низці областей, а саме — Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій. Також є загроза в Олександрівському районі Кіровоградської області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Ймовірно повітряна тривога через загрозу ЗРК/ОТРК.