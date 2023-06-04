Повітряна тривога шириться Україною
4 червня 2023 06:50
оновлено: 06:55
Гучномовці повідомляють про повітряну тривогу. Фото: google.com
Україною знову шириться повітряна тривога. Наразі "червоніє" низка областей.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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06:50. Повітряна тривога в низці областей, а саме — Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій. Також є загроза в Олександрівському районі Кіровоградської області.
Ймовірно повітряна тривога через загрозу ЗРК/ОТРК.