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Повітряна тривога шириться Україною

4 червня 2023 06:50
оновлено: 06:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога шириться Україною
Гучномовці повідомляють про повітряну тривогу. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Україною знову шириться повітряна тривога. Наразі "червоніє" низка областей.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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06:50. Повітряна тривога в низці областей, а саме — Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій. Також є загроза в Олександрівському районі Кіровоградської області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Ймовірно повітряна тривога через загрозу ЗРК/ОТРК.

 

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