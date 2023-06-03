Окупанти влучили ракетою в житловий будинок під Дніпром

Наслідки російського обстрілу Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про вибух, який пролунав сьогодні ввечері. За його словами, російські окупанти атакували житловий будинок та рятувальний підрозділ.

Про це Сергій Лисак написав у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Обстріл Дніпропетровської області

Вибух пролунав у Підгородненській громаді Дніпровського району.

"Пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Під завалами люди. Попередньо, є шестеро постраждалих, серед них — 6-річний хлопчик. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості", — розповів Лисак.

Внаслідок обстрілу спалахнуло дві пожежі. До того ж російські окупанти пошкодили рятувальний підрозділ.

Лисак додав, що наразі на місці працюють всі служби.

Наслідки російського обстрілу Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати територію України. Зокрема, вчора, 2 червня, ворожого обстрілу зазнала Запорізька область, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Також ми писали, що 1 червня російські окупанти вкотре атакували Херсонську область. Внаслідок атаки постраждало понад 10 людей.