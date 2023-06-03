Окупанти влучили ракетою в житловий будинок під Дніпром
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про вибух, який пролунав сьогодні ввечері. За його словами, російські окупанти атакували житловий будинок та рятувальний підрозділ.
Про це Сергій Лисак написав у своєму Telegram-каналі.
Обстріл Дніпропетровської області
Вибух пролунав у Підгородненській громаді Дніпровського району.
"Пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Під завалами люди. Попередньо, є шестеро постраждалих, серед них — 6-річний хлопчик. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості", — розповів Лисак.
Внаслідок обстрілу спалахнуло дві пожежі. До того ж російські окупанти пошкодили рятувальний підрозділ.
Лисак додав, що наразі на місці працюють всі служби.
Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати територію України. Зокрема, вчора, 2 червня, ворожого обстрілу зазнала Запорізька область, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Також ми писали, що 1 червня російські окупанти вкотре атакували Херсонську область. Внаслідок атаки постраждало понад 10 людей.