Повітряна тривога шириться Україною — яка загроза
Повітряну тривогу вдень, 13 травня, оголосили у всіх областях України. Людей закликали перебувати в укриттях.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряна тривога в Україні
"Ракетна небезпека по всій території України!" — йдеться у повідомленні.
Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 13 травня армія РФ добу не атакувала місто Харків, але зафіксовані обстріли інших населених пунктів області. Сили ЗСУ відбили 12 атак противника в регіоні.
Також Вовчанськ Харківської області — під постійним ворожим вогнем. Рятувальники показали кадри міста, яке розташовується за 10 км від російського кордону. У населеному пункті залишилось близько 400 жителів. До війні було майже 18 тисяч.
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