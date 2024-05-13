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Повітряна тривога шириться Україною — яка загроза

13 травня 2024 12:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога шириться Україною — яка загроза
Ракета в небі. Фото: DW
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу вдень, 13 травня, оголосили у всіх областях України. Людей закликали перебувати в укриттях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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"Ракетна небезпека по всій території України!" — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 13 травня армія РФ добу не атакувала місто Харків, але зафіксовані обстріли інших населених пунктів області. Сили ЗСУ відбили 12 атак противника в регіоні.

Також Вовчанськ Харківської області — під постійним ворожим вогнем. Рятувальники показали кадри міста, яке розташовується за 10 км від російського кордону. У населеному пункті залишилось близько 400 жителів. До війні було майже 18 тисяч. 

війна
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Україна
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повітряна тривога
ракети

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