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Воздушная тревога распространяется по Украине — какая угроза

13 мая 2024 12:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога распространяется по Украине — какая угроза
Ракета в небе. Фото: DW
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу днем, 13 мая, объявили во всех областях Украины. Людей призвали находиться в укрытиях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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"Ракетная опасность по всей территории Украины!" — говорится в сообщении.

Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 13 мая армия РФ за сутки не атаковала город Харьков, но зафиксированы обстрелы других населенных пунктов области. Силы ВСУ отбили 12 атак противника в регионе.

Также Волчанск Харьковской области — под постоянным вражеским огнем. Спасатели показали кадры города, который располагается в 10 км от российской границы. В населенном пункте осталось около 400 жителей. До войны было почти 18 тысяч. 

война
украинцы
Украина
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ракеты

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