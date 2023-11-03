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Повітряна тривога шириться Україною — які області під загрозою

3 листопада 2023 00:50
оновлено: 00:07
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Повітряна тривога шириться Україною — які області під загрозою
Ворог запустив ворожу авціацію. Фото: УНІАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 3 листопада шириться Сумською, Чернігівською та Полтавською близько 00:00. Небезпека пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону. Є загроза застосування авіаційного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України

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