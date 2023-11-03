Повітряна тривога шириться Україною — які області під загрозою
3 листопада 2023 00:50
оновлено: 00:07
Ворог запустив ворожу авціацію. Фото: УНІАН
Повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 3 листопада шириться Сумською, Чернігівською та Полтавською близько 00:00. Небезпека пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону. Є загроза застосування авіаційного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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