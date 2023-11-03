Воздушная тревога распространяется по Украине — какие области под угрозой

Враг запустил вражескую авциацию. Фото: УНИАН

Воздушная тревога в Украине в пятницу, 3 ноября, ширится по Сумской, Черниговской и Полтавской около 00:00. Опасность связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы. Есть угроза применения авиационного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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