Воздушная тревога распространяется по Украине — какие области под угрозой
3 ноября 2023 00:50
обновлено: 00:07
Враг запустил вражескую авциацию. Фото: УНИАН
Воздушная тревога в Украине в пятницу, 3 ноября, ширится по Сумской, Черниговской и Полтавской около 00:00. Опасность связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы. Есть угроза применения авиационного вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Читайте также:
Обновлено 00:03. Монитоинговые каналы сообщили о сбитии ракеты силами ПВО
Читайте Новини.LIVE!