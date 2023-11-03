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Воздушная тревога распространяется по Украине — какие области под угрозой

3 ноября 2023 00:50
обновлено: 00:07
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Воздушная тревога распространяется по Украине — какие области под угрозой
Враг запустил вражескую авциацию. Фото: УНИАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Воздушная тревога в Украине в пятницу, 3 ноября, ширится по Сумской, Черниговской и Полтавской около 00:00. Опасность связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы. Есть угроза применения авиационного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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