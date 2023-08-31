Повітряна тривога стрімко поширилась: ракетна небезпека в низці областей
31 серпня 2023 00:06
оновлено: 00:11
Ракета злітає в небо. Фото: google.com
Росія знову намагається обстріляти територію України ракетами. Вночі, 31 серпня, оголошено повітряну тривогу в низці східних областей.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 00:09. Україною стрімко поширилася повітряна тривога. Так, "почервоніла" низка східних областей, у них Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку.
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