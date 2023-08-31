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Воздушная тревога стремительно распространилась: ракетная опасность в ряде областей

31 августа 2023 00:06
обновлено: 00:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога стремительно распространилась: ракетная опасность в ряде областей
Ракета взлетает в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Россия снова пытается обстрелять территорию Украины ракетами. Ночью, 31 августа, объявлена воздушная тревога в ряде восточных областей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 00:09. По Украине стремительно распространилась воздушная тревога. Да, "покраснел" ряд восточных областей, в них Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности.

Обновляется...

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