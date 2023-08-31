Воздушная тревога стремительно распространилась: ракетная опасность в ряде областей

Ракета взлетает в небо. Фото: google.com

Россия снова пытается обстрелять территорию Украины ракетами. Ночью, 31 августа, объявлена воздушная тревога в ряде восточных областей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Обновлено 00:09. По Украине стремительно распространилась воздушная тревога. Да, "покраснел" ряд восточных областей, в них Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности.

Обновляется...