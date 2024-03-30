Повітряна тривога стрімко шириться областями — про яку загрозу попередили
30 березня 2024 00:29
оновлено: 00:50
Запуск ракети в небо. Фото: Сергій Михальчук
Повітряна тривога в Україні зараз 30 березня охопила низку східних та південних областей. Небезпеку оголосили в Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та інших. Ворог знову запустив "шахеди" по Україні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
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Військові попереджають про безпілотники в Дніпропетровській області, які дісталися туди з Херсонської. Група БпЛА в Софіївському районі прямує на північ, інші поблизу Нікополя — рухаються хаотично.
Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:
- Донецькій,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Херсонській.
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