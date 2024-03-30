Повітряна тривога стрімко шириться областями — про яку загрозу попередили

Запуск ракети в небо. Фото: Сергій Михальчук

Повітряна тривога в Україні зараз 30 березня охопила низку східних та південних областей. Небезпеку оголосили в Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та інших. Ворог знову запустив "шахеди" по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 30 березня

Військові попереджають про безпілотники в Дніпропетровській області, які дісталися туди з Херсонської. Група БпЛА в Софіївському районі прямує на північ, інші поблизу Нікополя — рухаються хаотично.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:

Донецькій,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Херсонській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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