Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Повітряна тривога стрімко шириться областями — про яку загрозу попередили arrow

Повітряна тривога стрімко шириться областями — про яку загрозу попередили

30 березня 2024 00:29
оновлено: 00:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога стрімко шириться областями — про яку загрозу попередили
Запуск ракети в небо. Фото: Сергій Михальчук
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 30 березня охопила низку східних та південних областей. Небезпеку оголосили в Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та інших. Ворог знову запустив "шахеди" по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога зараз 30 березня

Військові попереджають про безпілотники в Дніпропетровській області, які дісталися туди з Херсонської. Група БпЛА в Софіївському районі прямує на північ, інші поблизу Нікополя — рухаються хаотично.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:

  • Донецькій,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Херсонській. 
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 30 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом