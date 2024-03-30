Воздушная тревога стремительно распространяется по областям — о какой угрозе предупредили
Воздушная тревога в Украине сейчас 30 марта охватила ряд восточных и южных областей. Опасность была объявлена в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и других. Враг снова запустил "шахеды" по Украине.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
Воздушная тревога сейчас 30 марта
Военные предупреждают о доставшихся туда из Херсонской беспилотниках в Днепропетровской области. Группа БпЛА в Софиевском районе идет на север, другие вблизи Никополя — движутся хаотично.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- Херсонской.
Обновлено 00:50. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о движении беспилотников на север через Днепропетровскую и Кировоградскую области.
Обновлено 01:26. "Покраснела" Полтавская область, а отбой объявили в Донецкой.
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