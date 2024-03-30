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Воздушная тревога стремительно распространяется по областям — о какой угрозе предупредили

30 марта 2024 00:29
обновлено: 01:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога стремительно распространяется по областям — о какой угрозе предупредили
Запуск ракеты в небо. Фото: Сергей Михальчук
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 30 марта охватила ряд восточных и южных областей. Опасность была объявлена в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и других. Враг снова запустил "шахеды" по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 30 марта

Военные предупреждают о доставшихся туда из Херсонской беспилотниках в Днепропетровской области. Группа БпЛА в Софиевском районе идет на север, другие вблизи Никополя — движутся хаотично.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Донецкой,
  • Днепропетровской,
  • Запорожский,
  • Херсонской.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 30 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:50. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о движении беспилотников на север через Днепропетровскую и Кировоградскую области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 01:26. "Покраснела" Полтавская область, а отбой объявили в Донецкой.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 30 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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