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Повітряна тривога триває — безпілотники змінили напрямок

2 червня 2024 00:52
оновлено: 00:59
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 2 червня — дрони змінили напрямок
Безпілотник у нічному небі. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 2 червня продовжується вже близько двох годин. Безпілотники рухаються в бік центральних областей із акваторії Чорного моря. 

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 2 червня

Військові попереджають про ударні дрони в Вінницькій області, які рухаються на північний захід, у Миколаївській — в бік Кіровоградської, у Херсонській — в бік Миколаївської, з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

Повітряна тривога зараз 2 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Наразі повітряна тривога "червоніє" в таких областях:

  • Вінницькій,
  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Дніпропетровській,
  • Харківській,
  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Херсонській.
Мапа повітряної тривоги в Україні в ніч проти 2 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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