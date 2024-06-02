Повітряна тривога зараз 2 червня — дрони змінили напрямок

Безпілотник у нічному небі. Фото: mil.in.ua

Повітряна тривога в Україні зараз 2 червня продовжується вже близько двох годин. Безпілотники рухаються в бік центральних областей із акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Військові попереджають про ударні дрони в Вінницькій області, які рухаються на північний захід, у Миколаївській — в бік Кіровоградської, у Херсонській — в бік Миколаївської, з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Наразі повітряна тривога "червоніє" в таких областях:

Вінницькій,

Черкаській,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Харківській,

Миколаївській,

Одеській,

Херсонській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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