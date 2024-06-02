Повітряна тривога зараз 2 червня — дрони змінили напрямок

Повітряна тривога триває — безпілотники змінили напрямок
2 червня 2024 00:52
оновлено: 00:59
Безпілотник у нічному небі. Фото: mil.in.ua
Повітряна тривога в Україні зараз 2 червня продовжується вже близько двох годин. Безпілотники рухаються в бік центральних областей із акваторії Чорного моря.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Військові попереджають про ударні дрони в Вінницькій області, які рухаються на північний захід, у Миколаївській — в бік Кіровоградської, у Херсонській — в бік Миколаївської, з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.
Наразі повітряна тривога "червоніє" в таких областях:
- Вінницькій,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Дніпропетровській,
- Харківській,
- Миколаївській,
- Одеській,
- Херсонській.
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