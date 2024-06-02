Воздушная тревога сейчас 2 июня — дроны изменили направление

Воздушная тревога продолжается — беспилотники изменили направление
Воздушная тревога в Украине сейчас, 2 июня, продолжается около двух часов. Беспилотники двигаются в сторону центральных областей из акватории Черного моря.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога сейчас, 2 июня
Военные предупреждают о движущихся на северо-запад ударных дронах в Винницкой области, в Николаевской — в сторону Кировоградской, в Херсонской — в сторону Николаевской, из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.
В настоящее время воздушная тревога "краснеет" в следующих областях:
- Винницкой,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Днепропетровской,
- Харьковской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Херсонской.
Обновлено 01:10. Согласно данным украинских защитников, "шахеды" летят в сторону запада.
Обновлено 01:48. Бойцы обнаружили движение "шахедов" в направлении Хмельницкой и Черкасской областей. Также группа беспилотников кружит над Николаевской областью.
Таким образом, "покраснели" Хмельницкая и Черновицкая области.
Напомним, что воздушная тревога в Украине в ночь на 2 июня продолжается еще с вечера субботы, 1 июня. "Шахеды" зашли из южных областей.
Также появились кадры последствий российского удара по вокзалу в Балаклее в субботу, 25 мая. На месте попадания полностью разрушены частные жилые дома и пепелище.
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