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Воздушная тревога продолжается — беспилотники изменили направление

2 июня 2024 00:52
обновлено: 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 2 июня — дроны изменили направление
Беспилотник в ночном небе. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 2 июня, продолжается около двух часов. Беспилотники двигаются в сторону центральных областей из акватории Черного моря.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас, 2 июня

Военные предупреждают о движущихся на северо-запад ударных дронах в Винницкой области, в Николаевской — в сторону Кировоградской, в Херсонской — в сторону Николаевской, из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

Воздушная тревога сейчас 2 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

В настоящее время воздушная тревога "краснеет" в следующих областях:

  • Винницкой,
  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Днепропетровской,
  • Харьковской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Херсонской.
Карта воздушной тревоги в Украине в ночь на 2 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:10. Согласно данным украинских защитников, "шахеды" летят в сторону запада.

Воздушная тревога сейчас 2 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Обновлено 01:48. Бойцы обнаружили движение "шахедов" в направлении Хмельницкой и Черкасской областей. Также группа беспилотников кружит над Николаевской областью.

Воздушная тревога сейчас 2 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Таким образом, "покраснели" Хмельницкая и Черновицкая области.

Карта воздушной тревоги в Украине в ночь на 2 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что воздушная тревога в Украине в ночь на 2 июня продолжается еще с вечера субботы, 1 июня. "Шахеды" зашли из южных областей.

Также появились кадры последствий российского удара по вокзалу в Балаклее в субботу, 25 мая. На месте попадания полностью разрушены частные жилые дома и пепелище.

війна
война в Украине
воздушная тревога
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