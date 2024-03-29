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Повітряна тривога триває — ракетна небезпека

29 березня 2024 03:28
оновлено: 03:55
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога триває — ракетна небезпека
Ракета летить в нічному небі. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 29 березня продовжується в низці областей. На противагу загрозі ударних дронів, які нишпорять на заході, атакуючи Львівщину, оголосили ракетну небезпеку в Сумській області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога продовжується 29 березня

Військові повідомляють про ракетну небезпеку в Сумській та Чернігівській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 29 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:51. Повітряні сили інформують про пуски ракет з бомбардувальників Ту-95 МС.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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