Повітряна тривога триває — ракетна небезпека
29 березня 2024 03:28
оновлено: 03:55
Ракета летить в нічному небі. Фото: УП
Повітряна тривога в Україні зараз 29 березня продовжується в низці областей. На противагу загрозі ударних дронів, які нишпорять на заході, атакуючи Львівщину, оголосили ракетну небезпеку в Сумській області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
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Військові повідомляють про ракетну небезпеку в Сумській та Чернігівській областях.
Оновлено 03:51. Повітряні сили інформують про пуски ракет з бомбардувальників Ту-95 МС.
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