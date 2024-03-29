Повітряна тривога триває — ракетна небезпека

Ракета летить в нічному небі. Фото: УП

Повітряна тривога в Україні зараз 29 березня продовжується в низці областей. На противагу загрозі ударних дронів, які нишпорять на заході, атакуючи Львівщину, оголосили ракетну небезпеку в Сумській області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога продовжується 29 березня

Військові повідомляють про ракетну небезпеку в Сумській та Чернігівській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:51. Повітряні сили інформують про пуски ракет з бомбардувальників Ту-95 МС.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Новина доповнюється...