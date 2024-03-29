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Воздушная тревога продолжается – ракетная опасность

29 марта 2024 03:28
обновлено: 03:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога продолжается – ракетная опасность
Ракета летит в ночное небо. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 29 марта продолжается в ряде областей. В противоположность угрозе ударящих дронов, которые рыскают на западе, атакуя Львовщину, объявили ракетную опасность в Сумской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Воздушная тревога продолжается 29 марта

Военные сообщают о ракетной опасности в Сумской и Черниговской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 29 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:51. Воздушные силы информируют о пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95 ТС.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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