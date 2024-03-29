Воздушная тревога продолжается – ракетная опасность
29 марта 2024 03:28
обновлено: 03:55
Ракета летит в ночное небо. Фото: УП
Воздушная тревога в Украине сейчас 29 марта продолжается в ряде областей. В противоположность угрозе ударящих дронов, которые рыскают на западе, атакуя Львовщину, объявили ракетную опасность в Сумской области.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
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Воздушная тревога продолжается 29 марта
Военные сообщают о ракетной опасности в Сумской и Черниговской областях.
Обновлено 03:51. Воздушные силы информируют о пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95 ТС.
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