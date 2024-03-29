Воздушная тревога продолжается – ракетная опасность

Ракета летит в ночное небо. Фото: УП

Воздушная тревога в Украине сейчас 29 марта продолжается в ряде областей. В противоположность угрозе ударящих дронов, которые рыскают на западе, атакуя Львовщину, объявили ракетную опасность в Сумской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:51. Воздушные силы информируют о пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95 ТС.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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