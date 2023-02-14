Повітряна тривога у більшості областей: українців просять пройти в укриття
14 лютого 2023 09:16
Повітряна тривога в Україні
Вранці 14 лютого в Україні лунає сирена, яка сповіщає про повітряну тривогу. Українців просять пройти в укриття.
Відповідну інформацію повідомили очільники областей Україні.
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Повітряна тривога
Відомо, що причиною тривог є зліт винищувача в Білорусі на аеродромі Мачулищі.
Карта повітряних тривог станом на 09:16
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