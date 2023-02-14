Повітряна тривога у більшості областей: українців просять пройти в укриття

Повітряна тривога в Україні

Вранці 14 лютого в Україні лунає сирена, яка сповіщає про повітряну тривогу. Українців просять пройти в укриття.

Відповідну інформацію повідомили очільники областей Україні.

Повітряна тривога

Відомо, що причиною тривог є зліт винищувача в Білорусі на аеродромі Мачулищі.

Карта повітряних тривог станом на 09:16

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