Воздушная тревога в большинстве областей: украинцев просят пройти в укрытие

Воздушная тревога в Украине

Утром 14 февраля в Украине раздается сирена, извещающая о воздушной тревоге. Украинцев просят пройти в укрытие.

Соответствующую информацию сообщили главы областей Украины.

Воздушная тревога

Известно, что причиной тревог является взлет истребителя в Беларуси на аэродроме Мачулищи.

Карта воздушных тревог по состоянию на 09:16

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