Воздушная тревога в большинстве областей: украинцев просят пройти в укрытие
14 февраля 2023 09:16
Воздушная тревога в Украине
Утром 14 февраля в Украине раздается сирена, извещающая о воздушной тревоге. Украинцев просят пройти в укрытие.
Соответствующую информацию сообщили главы областей Украины.
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Воздушная тревога
Известно, что причиной тревог является взлет истребителя в Беларуси на аэродроме Мачулищи.
Карта воздушных тревог по состоянию на 09:16
Обновляется...