Повітряна тривога в Україні вночі 23 квітня

Повітряна тривога у деяких областях — загроза атаки шахедами
22 квітня 2024 23:53
Російський ударний дрон у небі. Фото ілюстративне: twitter.com/betyna71
Російські ворожі дрони здійнялися у небо і рухаються у бік України. Під загрозою — Полтавська та Сумська області.
Про це сьогодні, 22 квітня, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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О 23:42 українські військові поінформували, що ударні російські дрони рухаються на межі Полтавської та Сумської областей.
О 23:51 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку зі сходу.
Станом на 23:59 повітряна тривога охоплює наступні області:
- Сумську;
- Харківську;
- Полтавську.
Станом на 00:32 "почервоніла" ще одна область — Черкаська.
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