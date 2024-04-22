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Повітряна тривога у деяких областях — загроза атаки шахедами

22 квітня 2024 23:53
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні вночі 23 квітня
Російський ударний дрон у небі. Фото ілюстративне: twitter.com/betyna71
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Російські ворожі дрони здійнялися у небо і рухаються у бік України. Під загрозою — Полтавська та Сумська області.  

Про це сьогодні, 22 квітня, повідомили Повітряні сили ЗСУ

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О 23:42 українські військові поінформували, що ударні російські дрони рухаються на межі Полтавської та Сумської областей. 

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О 23:51 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку зі сходу. 

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Станом на 23:59 повітряна тривога охоплює наступні області:

  • Сумську;
  • Харківську;
  • Полтавську.
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Карта повітряних тривог в Україні вночі 23 квітня. Фото: alerts.in.ua

Станом на 00:32 "почервоніла" ще одна область — Черкаська. 

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Новина доповнюється. 

Сумська область
Полтавська область
повітряна тривога
Шахед

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