Повітряна тривога в Україні вночі 23 квітня

Російський ударний дрон у небі. Фото ілюстративне: twitter.com/betyna71

Російські ворожі дрони здійнялися у небо і рухаються у бік України. Під загрозою — Полтавська та Сумська області.

Про це сьогодні, 22 квітня, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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О 23:42 українські військові поінформували, що ударні російські дрони рухаються на межі Полтавської та Сумської областей.

О 23:51 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку зі сходу.

Станом на 23:59 повітряна тривога охоплює наступні області:

Сумську;

Харківську;

Полтавську.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 23 квітня. Фото: alerts.in.ua

Станом на 00:32 "почервоніла" ще одна область — Черкаська.

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