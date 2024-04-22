Воздушная тревога в Украине ночью 23 апреля

Российский ударный дрон в небе. Фото иллюстративное: twitter.com/betyna71

Российские вражеские дроны поднялись в небо и двигаются в сторону Украины. Под угрозой — Полтавская и Сумская области.

Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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В 23:42 украинские военные проинформировали, что ударные российские дроны двигаются вдоль границ Полтавской и Сумской областей.

В 23:51 Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности с востока.

По состоянию на 23:59 воздушная тревога охватывает следующие области:

Сумскую;

Харьковскую;

Полтавскую.

Карта воздушных тревог на Украине ночью 23 апреля. Фото: alerts.in.ua

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