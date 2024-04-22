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Воздушная тревога в некоторых областях — угроза атаки шахедами

22 апреля 2024 23:53
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Воздушная тревога в Украине ночью 23 апреля
Российский ударный дрон в небе. Фото иллюстративное: twitter.com/betyna71
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Российские вражеские дроны поднялись в небо и двигаются в сторону Украины. Под угрозой — Полтавская и Сумская области.

Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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В 23:42 украинские военные проинформировали, что ударные российские дроны двигаются вдоль границ Полтавской и Сумской областей.

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В 23:51 Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности с востока.

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По состоянию на 23:59 воздушная тревога охватывает следующие области:

  • Сумскую;
  • Харьковскую;
  • Полтавскую.
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Карта воздушных тревог на Украине ночью 23 апреля. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется.

Сумская область
Полтавская область
воздушная тревога
Шахед

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