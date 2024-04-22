Воздушная тревога в Украине ночью 23 апреля

Воздушная тревога в некоторых областях — угроза атаки шахедами
22 апреля 2024 23:53
Российский ударный дрон в небе. Фото иллюстративное: twitter.com/betyna71
Российские вражеские дроны поднялись в небо и двигаются в сторону Украины. Под угрозой — Полтавская и Сумская области.
Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили Воздушные силы ВСУ.
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В 23:42 украинские военные проинформировали, что ударные российские дроны двигаются вдоль границ Полтавской и Сумской областей.
В 23:51 Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности с востока.
По состоянию на 23:59 воздушная тревога охватывает следующие области:
- Сумскую;
- Харьковскую;
- Полтавскую.
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