Повітряна тривога в кількох областях України — яка загроза

Уночі 25 квітня в кількох областях України оголосили повітряну тривогу

Повітряну тривогу зараз, уночі 25 квітня, оголосили у двох регіонах України. У небезпеці Донецька та Харківська області.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Карта повітряних тривог станом на 00:56 25 квітня

О 00:54 оголосили повітряну тривогу в Донецькій області, а о 00:56 — у Харківській.

Військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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