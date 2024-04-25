Повітряна тривога в кількох областях України — яка загроза
25 квітня 2024 01:02
Уночі 25 квітня в кількох областях України оголосили повітряну тривогу
Повітряну тривогу зараз, уночі 25 квітня, оголосили у двох регіонах України. У небезпеці Донецька та Харківська області.
Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.
Читайте також:
Що відомо про повітряну тривогу вночі 25 квітня
О 00:54 оголосили повітряну тривогу в Донецькій області, а о 00:56 — у Харківській.
Військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Новина доповнюється
Читайте Новини.LIVE!