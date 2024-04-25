Воздушная тревога сейчас, ночью 25 апреля, в Украине: какие области оказались в опасности из-за активности вражеской авиации на востоке

Воздушная тревога в нескольких областях Украины — какая угроза
Воздушную тревогу сейчас, ночью 25 апреля, объявили в двух регионах Украины. В опасности Донецкая и Харьковская области.
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.
Что известно о воздушной тревоге ночью 25 апреля
В 00:54 объявили воздушную тревогу в Донецкой области, а в 00:56 — в Харьковской.
Военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.
Обновлено: В 01:51 дали отбой и в Донецкой, и Харьковской областях.
Напомним, в ночь на 24 апреля российские оккупанты нанесли целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе Харькова. В результате этого обстрела пострадали двое мужчин, есть повреждение нескольких домов и перебит газопровод.
Также мы писали о том, что утром 24 апреля в Одессе прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали город управляемыми авиационными ракетами. Есть попадание в место хранения выведенной из строя автомобильной техники. От взрывной волны получили повреждения почти полсотни жилых домов. Пострадала 43-летняя женщина. Ее госпитализировали.
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