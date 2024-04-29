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Повітряна тривога в кількох областях України — які регіони в небезпеці через ворожу авіацію

29 квітня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога в кількох областях України — які регіони в небезпеці через ворожу авіацію
Повітряна тривога в кількох областях України — які регіони в незпеці через ворожу авіацію
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу зараз уранці в понеділок, 29 квітня, оголосили у двох областях України. Під загрозою опинилися Запорізька та Дніпропетровська області.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Повітряна тривога в кількох областях України — які регіони в небезпеці через ворожу авіацію - фото 1
Карта повітряних тривог станом на 03:59 29 квітня

Чому вранці 29 квітня оголосили повітряну тривогу

У Запорізькій та Донецькій областях повітряна тривога почалася о 03:59. Військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Оновлено: О 04:14 повітряну тривогу оголосили в Херсонській та Миколаївській областях, а о 04:15 — у Дніпропетровській області.

Повітряна тривога в кількох областях України — які регіони в небезпеці через ворожу авіацію - фото 2
Карта повітряних тривог станом на 04:15 29 квітня

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