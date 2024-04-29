Повітряна тривога в кількох областях України — які регіони в небезпеці через ворожу авіацію
29 квітня 2024 04:05
Повітряна тривога в кількох областях України — які регіони в незпеці через ворожу авіацію
Повітряну тривогу зараз уранці в понеділок, 29 квітня, оголосили у двох областях України. Під загрозою опинилися Запорізька та Дніпропетровська області.
Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.
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Чому вранці 29 квітня оголосили повітряну тривогу
У Запорізькій та Донецькій областях повітряна тривога почалася о 03:59. Військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Оновлено: О 04:14 повітряну тривогу оголосили в Херсонській та Миколаївській областях, а о 04:15 — у Дніпропетровській області.
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