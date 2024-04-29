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Воздушная тревога в нескольких областях Украины — какие регионы в опасности из-за вражеской авиации

29 апреля 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога в нескольких областях Украины — какие регионы в опасности из-за вражеской авиации
Воздушная тревога в нескольких областях Украины - какие регионы в безопасности из-за вражеской авиации
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу сейчас утром в понедельник, 29 апреля, была объявили в двух областях Украины. Под угрозой оказались Запорожская и Днепропетровская области.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 03:59 29 апреля

Почему утром 29 апреля объявили воздушную тревогу

В Запорожской и Донецкой областях воздушная тревога началась в 3:59. Военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях и угрозе применения авиационных средств поражения.

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