Воздушная тревога в нескольких областях Украины — какие регионы в опасности из-за вражеской авиации
29 апреля 2024 04:05
Воздушная тревога в нескольких областях Украины - какие регионы в безопасности из-за вражеской авиации
Воздушную тревогу сейчас утром в понедельник, 29 апреля, была объявили в двух областях Украины. Под угрозой оказались Запорожская и Днепропетровская области.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.
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Почему утром 29 апреля объявили воздушную тревогу
В Запорожской и Донецкой областях воздушная тревога началась в 3:59. Военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях и угрозе применения авиационных средств поражения.
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