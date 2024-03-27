Вибухи в Україні зараз 27 березня - що відомо

Повітряна тривога в Україні — де і яка загроза
Повітряна тривога в Україні 27 березня пролунала після опівночі. Вона потроху почала поширюватися на все більше областей.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога 27 березня
Станом на 01:30 повітряну тривогу оголошено у п'яти областях України.
Карта повітряних тривог виглядає так:
Згодом у Повітряних силах ЗСУ підтвердили загрозу.
"БпЛА із Чернігівської області рухаються у напрямку Київської області. БпЛА із Сумської області рухаються у напрямку Полтавської області, курс південно-західний", — повідомили у ПС ЗСУ.
О 02:00 повітряна тривога також була оголошена у Київській області.
Моніторингові канали заявили про збиття на Київщині. Однак офіційної інформації про це не надходило ще.
Так, о 02:07 у Київській та Чернігівській областях. Тим часом, у Харківській почала працювати ППО.
Нагадаємо, 26 березня у Харкові пролунали вибухи. Російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру міста.
Також після масштабних атак російських окупантів по енергооб'єктах України найважча ситуація залишається в Одесі, Харкові, Кривому Розі та Миколаївській області. Водночас загрози негативних наслідків для енергопостачання всієї України немає.
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