Вибухи в Україні зараз 27 березня - що відомо

БпЛА у небі. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні 27 березня пролунала після опівночі. Вона потроху почала поширюватися на все більше областей.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога 27 березня

Станом на 01:30 повітряну тривогу оголошено у п'яти областях України.

Карта повітряних тривог виглядає так:

Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Згодом у Повітряних силах ЗСУ підтвердили загрозу.

"БпЛА із Чернігівської області рухаються у напрямку Київської області. БпЛА із Сумської області рухаються у напрямку Полтавської області, курс південно-західний", — повідомили у ПС ЗСУ.

Інформація від ПС ЗСУ. Фото: скриншот

О 02:00 повітряна тривога також була оголошена у Київській області.

Моніторингові канали заявили про збиття на Київщині. Однак офіційної інформації про це не надходило ще.

Так, о 02:07 у Київській та Чернігівській областях. Тим часом, у Харківській почала працювати ППО.

Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 березня у Харкові пролунали вибухи. Російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру міста.

Також після масштабних атак російських окупантів по енергооб'єктах України найважча ситуація залишається в Одесі, Харкові, Кривому Розі та Миколаївській області. Водночас загрози негативних наслідків для енергопостачання всієї України немає.