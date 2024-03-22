Повітряна тривога в Україні зараз 22 березня — де є загроза пусків ракет

Повітряна тривога в Україні — де є загроза пусків ракет
Повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 22 березня, вчергове пролунала близько опівночі. Її було введено у низці областей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога 22 березня
"Два борти Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Існує загроза пусків ракет Х-22!" — повідомили військові.
Станом на 23:39 червоними на карті позначені13 областей. А саме:
- Запорізька,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Одеська,
- Херсонська,
- Миколаївська,
- Черкаська,
- Вінницька,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Луганська,
- Донецька,
- Харківська.
За даними моніторингових пабліків, у Кременчуці, на Полтавщині, пролунали вибухи.
Станом на 23:41 відбій загрози пролунав у Вінницькій, Черкаській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
О 23:58 стало відомо про рух "шахедів" через Херсонщину. За даними моніторингових каналів, вони йдуть курсом на Криворізький район Дніпропетровщини. Також зафіксовано рух "шахедів" на Харків.
Після опівночі у ПС ЗСУ заявили про те, що ворожі БпЛА на Полтавщині маневрують, рухаються в північному та західному напрямку.
Згодом стало відомо, що в районі Кременчук є ворожий дрон. Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях.
О 00:03 у ПС ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
О 00:10 було оголошено загрозу застосування ударних БпЛА з півдня по Дніпропетровській області. Далі — у місті Кривий Ріг з'явився ворожий БпЛА.
Нагадаємо, раніше в Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95.
Водночас сирени лунали й через зліт з аеродрому "Саваслейка" винищувача-перехоплювача МіГ-31.
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