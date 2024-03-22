Повітряна тривога в Україні зараз 22 березня — де є загроза пусків ракет

Ракета в небі. Ілюстративне фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 22 березня, вчергове пролунала близько опівночі. Її було введено у низці областей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога 22 березня. Фото: скриншот

Повітряна тривога 22 березня

"Два борти Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Існує загроза пусків ракет Х-22!" — повідомили військові.

Станом на 23:39 червоними на карті позначені13 областей. А саме:

Запорізька,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Одеська,

Херсонська,

Миколаївська,

Черкаська,

Вінницька,

Чернігівська,

Сумська,

Луганська,

Донецька,

Харківська.

Повітряна тривога в Україні 22 березня. Фото: скриншот

За даними моніторингових пабліків, у Кременчуці, на Полтавщині, пролунали вибухи.

Станом на 23:41 відбій загрози пролунав у Вінницькій, Черкаській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

О 23:58 стало відомо про рух "шахедів" через Херсонщину. За даними моніторингових каналів, вони йдуть курсом на Криворізький район Дніпропетровщини. Також зафіксовано рух "шахедів" на Харків.

Після опівночі у ПС ЗСУ заявили про те, що ворожі БпЛА на Полтавщині маневрують, рухаються в північному та західному напрямку.

Згодом стало відомо, що в районі Кременчук є ворожий дрон. Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях.

О 00:03 у ПС ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

О 00:10 було оголошено загрозу застосування ударних БпЛА з півдня по Дніпропетровській області. Далі — у місті Кривий Ріг з'явився ворожий БпЛА.

Повітряна тривога 23 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше в Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95.

Водночас сирени лунали й через зліт з аеродрому "Саваслейка" винищувача-перехоплювача МіГ-31.