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Повітряна тривога в Україні — де є загроза пусків ракет

22 березня 2024 23:31
оновлено: 00:24
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Повітряна тривога в Україні зараз 22 березня — де є загроза пусків ракет
Ракета в небі. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 22 березня, вчергове пролунала близько опівночі. Її було введено у низці областей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога 22 березня
Повітряна тривога 22 березня. Фото: скриншот

Повітряна тривога 22 березня

"Два борти Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Існує загроза пусків ракет Х-22!" — повідомили військові.

Станом на 23:39 червоними на карті позначені13 областей. А саме:

  • Запорізька,
  • Кіровоградська,
  • Дніпропетровська,
  • Одеська,
  • Херсонська,
  • Миколаївська,
  • Черкаська,
  • Вінницька,
  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Луганська,
  • Донецька, 
  • Харківська.
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Повітряна тривога в Україні 22 березня. Фото: скриншот

За даними моніторингових пабліків, у Кременчуці, на Полтавщині, пролунали вибухи.

Станом на 23:41 відбій загрози пролунав у Вінницькій, Черкаській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

О 23:58 стало відомо про рух "шахедів" через Херсонщину. За даними моніторингових каналів, вони йдуть курсом на Криворізький район Дніпропетровщини.  Також зафіксовано рух "шахедів" на Харків. 

Після опівночі у ПС ЗСУ заявили про те, що ворожі БпЛА на Полтавщині маневрують, рухаються в північному та західному напрямку.

Згодом стало відомо, що  в районі Кременчук є ворожий дрон. Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях.

О 00:03 у ПС ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

О 00:10 було оголошено загрозу застосування ударних БпЛА з півдня по Дніпропетровській області. Далі — у місті Кривий Ріг з'явився ворожий БпЛА.

Повітряна тривога 23 березня
Повітряна тривога 23 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше в Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95. 

Водночас сирени лунали й через зліт з аеродрому "Саваслейка" винищувача-перехоплювача МіГ-31. 

 

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