Воздушная тревога в Украине сейчас 22 марта - где есть угроза пусков ракет

Воздушная тревога в Украине

Воздушная тревога в Украине в пятницу, 22 марта, в очередной раз прозвучала около полуночи. Она была введена в ряде областей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога 22 марта. Фото: скриншот

Воздушная тревога 22 марта

"Два борта Ту-22м3 в акватории Черного моря. Существует угроза пусков ракет Х-22!" — сообщили военные.

По состоянию на 23:39 красными на карте обозначены 13 областей. А именно:

Запорожская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Одесская,

Херсонская,

Николаевская,

Черкасская,

Винницкая,

Черниговская,

Сумская,

Луганская,

Донецкая,

Харьковская.

По данным мониторинговых пабликов, в Кременчуге, на Полтавщине, раздались взрывы.