Воздушная тревога в Украине сейчас 22 марта - где есть угроза пусков ракет

Воздушная тревога в Украине — где есть угроза пусков ракет
22 марта 2024 23:31
обновлено: 23:43
Воздушная тревога в Украине
Воздушная тревога в Украине в пятницу, 22 марта, в очередной раз прозвучала около полуночи. Она была введена в ряде областей.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
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Воздушная тревога 22 марта
"Два борта Ту-22м3 в акватории Черного моря. Существует угроза пусков ракет Х-22!" — сообщили военные.
По состоянию на 23:39 красными на карте обозначены 13 областей. А именно:
- Запорожская,
- Кировоградская,
- Днепропетровская,
- Одесская,
- Херсонская,
- Николаевская,
- Черкасская,
- Винницкая,
- Черниговская,
- Сумская,
- Луганская,
- Донецкая,
- Харьковская.
По данным мониторинговых пабликов, в Кременчуге, на Полтавщине, раздались взрывы.
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