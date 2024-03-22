Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога в Украине — где есть угроза пусков ракет arrow

Воздушная тревога в Украине — где есть угроза пусков ракет

22 марта 2024 23:31
обновлено: 23:43
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Воздушная тревога в Украине сейчас 22 марта - где есть угроза пусков ракет
Воздушная тревога в Украине
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Воздушная тревога в Украине в пятницу, 22 марта, в очередной раз прозвучала около полуночи. Она была введена в ряде областей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:
Воздушная тревога 22 марта
Воздушная тревога 22 марта. Фото: скриншот

Воздушная тревога 22 марта

"Два борта Ту-22м3 в акватории Черного моря. Существует угроза пусков ракет Х-22!" — сообщили военные.

По состоянию на 23:39 красными на карте обозначены 13 областей. А именно:

  • Запорожская,
  • Кировоградская,
  • Днепропетровская,
  • Одесская,
  • Херсонская,
  • Николаевская,
  • Черкасская,
  • Винницкая,
  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Луганская,
  • Донецкая,
  • Харьковская.

По данным мониторинговых пабликов, в Кременчуге, на Полтавщине, раздались взрывы.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом