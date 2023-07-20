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Повітряна тривога в Україні: яка загроза

20 липня 2023 18:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні: яка загроза
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 20 липня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Було зафіксовано зліт ворожого винищувача МіГ-31К. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ відбувся з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі повітряну тривогу оголошено у всіх областях України:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 19:11. Ракетна загроза минула. 

Нагадаємо, третю ніч поспіль Одеса переживає обстріли. Під ударом російських ракет — порти, причали, житлові будинки й торгові мережі. Є постраждалі та загиблі серед цивільного населення. 

Також ми писали, що протягом минулої доби ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Уже сьогодні вранці армія РФ завдала удару по прикордонних населених пунктах Вовчанськ та Козача Лопань, внаслідок чого загинуло двоє людей. 

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