Воздушная тревога в Украине: какая угроза

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Сегодня вечером, 20 июля, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Был зафиксирован взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Взлет истребителя МиГ-31К ПКС РФ произошел с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога объявлена во всех областях Украины:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 19:11. Ракетная угроза миновала.

Напомним, третью ночь подряд Одесса переживает обстрелы. Под ударом российских ракет — порты, причалы, жилые дома и торговые сети. Есть пострадавшие и погибшие среди гражданского населения.

Также мы писали, что за прошедшие сутки враг из минометов, ствольной и реактивной артиллерии и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. Уже сегодня утром армия РФ нанесла удар по приграничным населенным пунктам Волчанск и Казачья Лопань, в результате чего погибли два человека.