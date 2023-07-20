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Воздушная тревога в Украине: какая угроза

20 июля 2023 18:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине: какая угроза
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 20 июля, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Был зафиксирован взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

Взлет истребителя МиГ-31К ПКС РФ произошел с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога объявлена во всех областях Украины:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 19:11. Ракетная угроза миновала.

Напомним, третью ночь подряд Одесса переживает обстрелы. Под ударом российских ракет — порты, причалы, жилые дома и торговые сети. Есть пострадавшие и погибшие среди гражданского населения. 

Также мы писали, что за прошедшие сутки враг из минометов, ствольной и реактивной артиллерии и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. Уже сегодня утром армия РФ нанесла удар по приграничным населенным пунктам Волчанск и Казачья Лопань, в результате чего погибли два человека.

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