Повітряна тривога в Україні — яка загроза
25 березня 2024 17:30
Ракета в небі. Фото: AP
Повітряну тривогу сьогодні ввечері, 25 березня, оголосили у декількох областях України. Йдеться про Житомирську, Київську, Чернігівську, Черкаську, Вінницьку, Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку, Херсонську та Одеську.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, жителі Одеси чули звук вибуху у місті під час повітряної тривоги. Наразі деталей невідомо.
Також окупанти обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Ворог вбив 65-річного чоловіка.
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