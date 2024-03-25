Повітряна тривога в Україні — яка загроза

Ракета в небі. Фото: AP

Повітряну тривогу сьогодні ввечері, 25 березня, оголосили у декількох областях України. Йдеться про Житомирську, Київську, Чернігівську, Черкаську, Вінницьку, Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку, Херсонську та Одеську.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, жителі Одеси чули звук вибуху у місті під час повітряної тривоги. Наразі деталей невідомо.

Також окупанти обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Ворог вбив 65-річного чоловіка.