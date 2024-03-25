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Воздушная тревога в Украине — какая угроза

25 марта 2024 17:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине — какая угроза
Ракета в небе. Фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу сегодня вечером, 25 марта, объявили в нескольких областях Украины. Речь идет о Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Херсонской и Одесской.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Угроза применения баллистического вооружения с юга!
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, жители Одессы слышали звук взрыва в городе во время воздушной тревоги. Пока деталей неизвестно.

Также оккупанты обстреляли город Волчанск Харьковской области. Враг убил 65-летнего мужчину.

украинцы
Украина
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
ракеты

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