Воздушная тревога в Украине — какая угроза

Ракета в небе. Фото: AP

Воздушную тревогу сегодня вечером, 25 марта, объявили в нескольких областях Украины. Речь идет о Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Херсонской и Одесской.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Угроза применения баллистического вооружения с юга!

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, жители Одессы слышали звук взрыва в городе во время воздушной тревоги. Пока деталей неизвестно.

Также оккупанты обстреляли город Волчанск Харьковской области. Враг убил 65-летнего мужчину.