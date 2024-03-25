Воздушная тревога в Украине — какая угроза
25 марта 2024 17:30
Ракета в небе. Фото: AP
Воздушную тревогу сегодня вечером, 25 марта, объявили в нескольких областях Украины. Речь идет о Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Херсонской и Одесской.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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"Угроза применения баллистического вооружения с юга!
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, жители Одессы слышали звук взрыва в городе во время воздушной тревоги. Пока деталей неизвестно.
Также оккупанты обстреляли город Волчанск Харьковской области. Враг убил 65-летнего мужчину.
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