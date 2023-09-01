Повітряна тривога шириться Україною вночі 1 вересня: куди летять ракети

Ворог запускає ракети "Калібр" з корабля. Фото: російські ЗМІ

Близько 5 ранку, 1 вересня, ворог активізувався. Таким чином в Україні оголосили повітряну тривогу у більшості областей України. Є загроза удару ракет.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряні сили України повідомляють про ймовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

"Увага! Херсонська, Миколаївська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська області — ракетна небезпека!" — йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, вночі, 31 серпня, оголошено повітряну тривогу в низці східних областей. Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку.

Також ми повідомляли, що Росія вночі, 30 серпня, вдалася до масованої, комбінованої атаки України за допомогою БпЛА та ракет. Сили ППО ліквідували понад 20 ворожих цілей, однак внаслідок падіння уламків у Києві виникли пожежі, а також є загиблі та травмовані.