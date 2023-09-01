Воздушная тревога распространяется по Украине ночью 1 сентября: куда летят ракеты

Враг запускает ракеты "Калибр" с корабля. Фото: российские СМИ

Около пяти утра, 1 сентября, враг активизировался. Таким образом, в Украине объявили воздушную тревогу в большинстве областей Украины. Есть угроза удара ракет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушные силы Украины сообщают о возможных пусках крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

Напомним, ночью, 31 августа, объявлена воздушная тревога в ряде восточных областей. Воздушные силы предупреждают ракетную опасность.

Также мы сообщали, что Россия ночью, 30 августа, прибегла к массированной, комбинированной атаке Украины с помощью БпЛА и ракет. Силы ПВО ликвидировали более 20 враждебных целей, однако в результате падения обломков в Киеве возникли пожары, а также погибли и травмированы.