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Воздушная тревога в Украине: какие регионы атакует враг

1 сентября 2023 04:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога распространяется по Украине ночью 1 сентября: куда летят ракеты
Враг запускает ракеты "Калибр" с корабля. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Около пяти утра, 1 сентября, враг активизировался. Таким образом, в Украине объявили воздушную тревогу в большинстве областей Украины. Есть угроза удара ракет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушные силы Украины сообщают о возможных пусках крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

Напомним, ночью, 31 августа, объявлена воздушная тревога в ряде восточных областей. Воздушные силы предупреждают ракетную опасность.

Также мы сообщали, что Россия ночью, 30 августа, прибегла к массированной, комбинированной атаке Украины с помощью БпЛА и ракет. Силы ПВО ликвидировали более 20 враждебных целей, однако в результате падения обломков в Киеве возникли пожары, а также погибли и травмированы.

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