Воздушная тревога распространяется по Украине ночью 1 сентября: куда летят ракеты

Воздушная тревога в Украине: какие регионы атакует враг
Около пяти утра, 1 сентября, враг активизировался. Таким образом, в Украине объявили воздушную тревогу в большинстве областей Украины. Есть угроза удара ракет.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога 1 сентября: карта тревог
Воздушные силы Украины сообщают о возможных пусках крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.
Напомним, ночью, 31 августа, объявлена воздушная тревога в ряде восточных областей. Воздушные силы предупреждают ракетную опасность.
Также мы сообщали, что Россия ночью, 30 августа, прибегла к массированной, комбинированной атаке Украины с помощью БпЛА и ракет. Силы ПВО ликвидировали более 20 враждебных целей, однако в результате падения обломков в Киеве возникли пожары, а также погибли и травмированы.