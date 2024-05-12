Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили ракети

Ракети в небі. Фото: Shutterstock

Повітряну тривогу в деяких областях України оголосили ввечері 12 травня. Йдеться про Київську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську, Харківську, Полтавську та Сумську області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

"Швидкісна ціль через Дніпропетровщину!" — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни продовжують обстрілювати Харківську область. У Вовчанську рятувальні команди витягли з-під руїн двох чоловіків та жінку, яка, на жаль, загинула.

Також внаслідок бойових дій в Україні знеструмлені споживачі у семи областях. До того ж у Харківській області вночі через російські обстріли без світла залишилися понад 1100 абонентів.