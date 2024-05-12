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Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили ракеты

12 мая 2024 18:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили ракеты
Ракеты в небе. Фото: Shutterstock
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу в некоторых областях Украины объявили вечером 12 мая. Речь идет о Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения с юга.

"Скоростная цель через Днепропетровщину!" — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, россияне продолжают обстреливать Харьковскую область. В Волчанске спасательные команды вытащили из-под руин двух мужчин и женщину, которая, к сожалению, погибла.

Также в результате боевых действий в Украине обесточены потребители в семи областях. К тому же в Харьковской области ночью из-за российских обстрелов без света остались более 1100 абонентов.

война
Украина
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
ракеты

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