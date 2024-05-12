Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили ракеты
Воздушную тревогу в некоторых областях Украины объявили вечером 12 мая. Речь идет о Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения с юга.
"Скоростная цель через Днепропетровщину!" — говорится в сообщении.
Карта тревог выглядит так:
Напомним, россияне продолжают обстреливать Харьковскую область. В Волчанске спасательные команды вытащили из-под руин двух мужчин и женщину, которая, к сожалению, погибла.
Также в результате боевых действий в Украине обесточены потребители в семи областях. К тому же в Харьковской области ночью из-за российских обстрелов без света остались более 1100 абонентов.
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